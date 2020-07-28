Худяков: "Тамбов" в новом календаре РПЛ беспокоит концовка сезона

"У нас более сложная концовка, - отметил Худяков. - Три последние домашние игры против ЦСКА (24-й тур), "Локомотива" (27-й тур) и "Зенита" (30-й тур), "кислотные" выезды - Тула, Ростов-на-Дону, Грозный. Поэтому концовка чемпионата тревожит, в остальном все нормально, все довольны".

Худяков также сказал, что для команды не принципиально, где пройдет первая игра - дома или на выезде. "Глобально никогда к этому вопросу не подхожу. Все равно со всеми соперниками играть дома и на выезде", - отметил он.

Стартовый матч нового сезона РПЛ "Тамбов" проведет на своем поле с "Ростовом" в период с 8 по 11 августа. По итогам прошлого сезона "Тамбов" набрал 31 очко в 30 матчах и занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.