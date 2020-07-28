СМИ: футболист "Валенсии" Черышев не планирует переходить в "Зенит"

ТАСС, 28 июля. Российский полузащитник футбольного клуба "Валенсия" Денис Черышев не намерен переходить в санкт-петербургский "Зенит", планируя до конца отработать действующий контракт в испанской команде. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.

Действующий контракт Черышева с "Валенсией" рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее испанское издание Marca сообщила об интересе к 29-летнему полузащитнику со стороны "Зенита", сообщалось, что стоимость перехода может превысить €4 млн.

В сезоне-2019/20 Черышев провел 31 матч в разных турнирах за "Валенсию", в которых забил три гола и отдал две голевые передачи. "Валенсия" завершила чемпионат Испании на девятой позиции.

Ранее российский полузащитник выступал за испанские "Реал" (Мадрид), "Вильярреал" и "Севилью". В составе мадридского "Реала" Черышев стал победителем Лиги чемпионов (сезон-2015/16), выступая за "Севилью", он выиграл Лигу Европы (2013/14), вместе с "Валенсией" стал обладателем Кубка Испании (2018/19). В составе сборной России Черышев провел 25 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи. Черышев выступал на чемпионате мира 2018 года, дойдя с командой до четвертьфинала.