ВФЛА обратилась к World Athletics с просьбой отложить принятие решения о статусе федерации

В обращении отмечается, что ВФЛА на данный момент не располагает необходимым размером денежных средств для выплаты штрафа

ТАСС, 28 июля. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) обратился к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) с просьбой рассмотреть возможность переноса принятие решения о статусе организации на более поздний срок. Об этом говорится в официальном обращении к World Athletics, текст которого приводит пресс-служба ВФЛА.

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В отправленном документе ВФЛА просит международную федерацию разделить два вопроса: ситуацию с выплатой штрафа ВФЛА и совместную деятельность российской и международной федераций. "Мы искренне верим, что истинной целью World Athletics является очищение мирового спорта (в том числе и российского) от допинга и создание условий для честной игры, развитие легкой атлетики, а не монетарные санкции", - говорится в сообщении. "До 1 июля внешняя помощь для выплаты штрафа, на которую рассчитывала ВФЛА, так и не поступила, и федерация не смогла выплатить требуемые суммы. На текущий момент ВФЛА не располагает подобным размером денежных средств. При этом мы не останавливаемся в поиске средств и уверены, что со временем сможем продвинуться в этом вопросе", - говорится в письме.

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Президиум ВФЛА информировал совет World Athletics о состоявшемся 27 июля первом заседании комиссии по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации и о принятых на нем решениях. В частности, о разработке актуальной дорожной карты ВФЛА по выходу из сложившейся ситуации, в документе будут отражены необходимые российской легкой атлетике реформы, цель которых - стать надежным союзником World Athletics в борьбе за чистый спорт. Также отмечается, что ВФЛА готова к плодотворной совместной работе по основным областям, которые являются приоритетными и указаны в решении совета World Athletics от 12 марта 2020 года. ВФЛА планирует осуществить структурную работу, связанную с восстановлением репутации и имиджа ВФЛА, переосмыслением роли федерации, ее миссии и ценностей. Президиум ВФЛА обратился к совету World Athletics с просьбой рассмотреть возможность переноса принятие решения о статусе ВФЛА на более поздний срок с учетом уже проделанной федерацией работы. Кризис в российской легкой атлетике Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне крупного допингового скандала в российской легкой атлетике, после отстранение неоднократно продлевалось.

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