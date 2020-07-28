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Кризис в российской легкой атлетике

ВФЛА обратилась к World Athletics с просьбой отложить принятие решения о статусе федерации

В обращении отмечается, что ВФЛА на данный момент не располагает необходимым размером денежных средств для выплаты штрафа
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 28 июля. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) обратился к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) с просьбой рассмотреть возможность переноса принятие решения о статусе организации на более поздний срок. Об этом говорится в официальном обращении к World Athletics, текст которого приводит пресс-служба ВФЛА.

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В отправленном документе ВФЛА просит международную федерацию разделить два вопроса: ситуацию с выплатой штрафа ВФЛА и совместную деятельность российской и международной федераций. "Мы искренне верим, что истинной целью World Athletics является очищение мирового спорта (в том числе и российского) от допинга и создание условий для честной игры, развитие легкой атлетики, а не монетарные санкции", - говорится в сообщении.

"До 1 июля внешняя помощь для выплаты штрафа, на которую рассчитывала ВФЛА, так и не поступила, и федерация не смогла выплатить требуемые суммы. На текущий момент ВФЛА не располагает подобным размером денежных средств. При этом мы не останавливаемся в поиске средств и уверены, что со временем сможем продвинуться в этом вопросе", - говорится в письме.

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Президиум ВФЛА информировал совет World Athletics о состоявшемся 27 июля первом заседании комиссии по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации и о принятых на нем решениях. В частности, о разработке актуальной дорожной карты ВФЛА по выходу из сложившейся ситуации, в документе будут отражены необходимые российской легкой атлетике реформы, цель которых - стать надежным союзником World Athletics в борьбе за чистый спорт. Также отмечается, что ВФЛА готова к плодотворной совместной работе по основным областям, которые являются приоритетными и указаны в решении совета World Athletics от 12 марта 2020 года. ВФЛА планирует осуществить структурную работу, связанную с восстановлением репутации и имиджа ВФЛА, переосмыслением роли федерации, ее миссии и ценностей.

Президиум ВФЛА обратился к совету World Athletics с просьбой рассмотреть возможность переноса принятие решения о статусе ВФЛА на более поздний срок с учетом уже проделанной федерацией работы.

Кризис в российской легкой атлетике

Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне крупного допингового скандала в российской легкой атлетике, после отстранение неоднократно продлевалось.

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12 марта 2020 года совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом российская организация была оштрафована на $5 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко.

World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, РУСАДА, Олимпийского комитета России, Министерства спорта РФ, а также два независимых эксперта, выбранных международной федерацией.

Совет World Athletics на заседании 29-30 июля может принять решение о полном запрете для российских легкоатлетов выступлений на международных соревнованиях в любом статусе. Причиной этого является отказ ВФЛА выплатить в срок (до 1 июля 2020 года) штраф в размере $5 млн. Совет также может дать рекомендацию конгрессу World Athletics полностью исключить ВФЛА из международной организации. В случае полного исключения ВФЛА сборная России по легкой атлетике может пропустить вторую Олимпиаду подряд.

Теги
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