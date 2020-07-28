Шох: "Зенит" может недооценить "Ротор" в первом матче РПЛ нового сезона

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Член исполкома Российского футбольного союза (РФС), советник президента РФС Рохус Шох считает, что действующий чемпион России "Зенит" может недооценить "Ротор" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом Шох рассказал ТАСС.

Календарь чемпионата России был опубликован пресс-службой РПЛ во вторник. "Ротор" сыграет с "Зенитом" в Волгограде. Шох в 2011-2015 годах являлся вице-президентом "Ротора", в 2012 году был избран на должность президента Федерации футбола Волгоградской области.

"Считаю, чем сильнее соперник, тем легче. Прежде всего, сильные всегда в начале "раскачиваются", возможна недооценка соперника, обычное явление. У дебютанта, наоборот, высокая мотивация, собранность в первые матчи", - сказал Шох.

По словам Шоха, если бы не ситуация с коронавирусом, на каждом матче в Волгограде был бы аншлаг.

"Если бы не было этой пандемии, в Волгограде на любой домашний матч была бы 100-процентная заполняемость независимо от соперника. В данной ситуации тяжело говорить, все будет зависеть от решения Роспотребнадзора и местных властей. Но чем больше разрешат людей пойти на футбол, тем лучше, для города это большое событие", - отметил он.

По итогам минувшего сезона "Зенит" выиграл чемпионат России и кубок страны, "Ротор" занял первое место в досрочно завершенной из-за пандемии коронавируса Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ).