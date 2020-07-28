Медведев: календарь РПЛ составлен с учетом интересов выступающих в еврокубках клубов

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Календарь сезона-2020/21 в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) составлен с учетом интересов клубов, которые будут представлять страну в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор действующего чемпиона России петербургского "Зенита" Александр Медведев.

"Календарь изучили. В каких-то месяцах он мог бы быть и получше, но в целом он учитывает, что "Зенит" играет в Лиге чемпионов. Важно, чтобы интересы наших клубов, выступающих в еврокубках, были учтены. На первый взгляд, такая же ситуация с "Локомотивом" и другими клубами", - сказал Медведев.

До паузы на сентябрьские матчи с участием сборных в шести турах РПЛ "Зенит" проведет четыре игры на выезде: против волгоградского "Ротора" (первый тур, 8-11 августа), "Ростова" из Ростова-на-Дону (второй тур, 14-17 августа), а также московских "Динамо" (пятый тур, 25-27 августа) и "Локомотива" (шестой тур, 28-30 августа). Домашними до первой паузы для сине-бело-голубых будут игры со столичным ЦСКА (третий тур, 18-20 августа) и "Тамбовом" (четвертый тур, 21-24 августа).

"Обычно на это [большое количество выездных игр на старте сезона] жалуются, но с учетом того, что зимой мы благодаря крыше без проблем можем играть у нас, мы согласились с этой линией и не давали отрицательных комментариев, - отметил гендиректор "Зенита". - Пойдет ли "Зениту" в плюс то, что в начале чемпионата команда сыграет с тремя топ-соперниками? Самое главное, что это пойдет в плюс болельщикам".

Об увеличении числа болельщиков на матчах "Зенита"

В начале июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 августа число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун. По словам президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, организация ежедневно общается с регионами по поводу возможного увеличения количества зрителей на стадионах во время игр.

"Говоря о болельщиках, мы ждем, чтобы Москва пошла первой с 50% зрителей. Потом сами будем ждать", - сказал Медведев.

Сезон РПЛ стартует 8 августа.