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Допинг в спорте

Глава WADA Банька считает, что США не откажутся от финансирования агентства

Ежегодный вклад Соединенных Штатов во Всемирное антидопинговое агентство составляет $2,7 млн

ТАСС, 28 июля. США не перестанут финансировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Такое мнение высказал глава WADA Витольд Банька, комментарий которого приводит польский портал Sportowe Fakty.

В июне Управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, выступило с призывом к американскому Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования WADA в случае, если организация не сможет принять меры по своему реформированию.

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"Я считаю, что США не откажутся от финансирования [WADA], - заявил Банька. - Я открыт для диалога, у нас общие цели, и мы должны искать врага в другом месте. В борьбе за чистый спорт WADA нуждается в США, а Соединенные Штаты нуждаются в нас. Я убежден, что рано или поздно мы сможем договориться и продолжим сотрудничать".

"В нашем обширном ответе мы показали, что отчет Управления по борьбе с наркотиками полон искажений и ошибок. Это полностью подрывает его авторитет. Доклад американцев встретил негативный международный отклик. Поддержку WADA выразили Европа, Азия, Африка, Южная Америка", - добавил Банька.

В докладе Управления по борьбе с наркотиками отмечалось, что ежегодный вклад США в WADA составляет $2,7 млн, что является самым большим показателем среди всех стран.

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