Глава WADA Банька считает, что США не откажутся от финансирования агентства

В июне Управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, выступило с призывом к американскому Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования WADA в случае, если организация не сможет принять меры по своему реформированию.

"Я считаю, что США не откажутся от финансирования [WADA], - заявил Банька. - Я открыт для диалога, у нас общие цели, и мы должны искать врага в другом месте. В борьбе за чистый спорт WADA нуждается в США, а Соединенные Штаты нуждаются в нас. Я убежден, что рано или поздно мы сможем договориться и продолжим сотрудничать".

"В нашем обширном ответе мы показали, что отчет Управления по борьбе с наркотиками полон искажений и ошибок. Это полностью подрывает его авторитет. Доклад американцев встретил негативный международный отклик. Поддержку WADA выразили Европа, Азия, Африка, Южная Америка", - добавил Банька.

В докладе Управления по борьбе с наркотиками отмечалось, что ежегодный вклад США в WADA составляет $2,7 млн, что является самым большим показателем среди всех стран.