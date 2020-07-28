Худяков: первые новички должны появиться в ФК "Тамбов" до конца недели

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" ожидает появления первых новичков до конца этой недели. Об этом рассказал ТАСС спортивный директор клуба Павел Худяков.

По итогам Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 "Тамбов" занял 14-е место и сохранил место в премьер-лиге. Трансферное окно в России открыто с 26 июля по 17 октября.

"Новички появятся через три-четыре дня. Обязательно усиливать будем позицию центрального защитника, в линию атаки, естественно. Возможно, среди них будут иностранцы", - сказал Худяков.

Также, по его словам, "Тамбов" не стал продлевать аренду нападающего "Спартака" Георгия Мелкадзе. "Годовая аренда Мелкадзе закончилась. У него сейчас куча других предложений. Наверное, есть из чего выбирать", - заключил Худяков.

Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.