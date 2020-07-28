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Футбол в России

Сезон в первенстве ПФЛ планируется начать 9 августа

Первые матчи 1/256 финала Бетсити - Кубка России должны пройти 5 августа

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Старт первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) запланирован на 9 августа. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

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Сезон-2019/20 ПФЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. По его итогам в Олимп - Футбольную национальную лигу вышли "Велес" (Москва), "Динамо" (Брянск), "Акрон" (Тольятти), "Иртыш" (Омск), "Волгарь" (Астрахань) и "Алания" (Владикавказ).

"Новый сезон планируется начать 9 августа", - сообщил источник.

ПФЛ разделена на четыре зоны - "Юг", "Запад", "Центр" и "Урал-Поволжье".

Первые матчи 1/256 финала Бетсити - Кубка России должны пройти 5 августа.

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Российский футбол
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