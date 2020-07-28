AP: начало сезона в чемпионате Бельгии по футболу пройдет без зрителей

ТАСС, 28 июля. Руководство чемпионата Бельгии по футболу приняло решение проводить первые матчи сезона без зрителей из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Accosiated Press.

Точные сроки проведения матчей без зрителей не сообщаются. Решение было принято на фоне всплеска новых случаев заражения коронавирусом в стране. Из-за этого правительство Бельгии вновь приняло меры по ужесточению социального дистанцирования, объявлено, что с понедельника на массовых мероприятиях могут присутствовать не более 200 человек.

Чемпионат Бельгии был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса после 29 сыгранных туров. В регулярном сезоне клубы должны были провести 30 туров, после чего должен был состояться плей-офф за чемпионство (команды, занявшие первые шесть мест) и за путевку в Лигу Европы (команды, занявшие с седьмого по 15-е места).

Чемпионом Бельгии в 16-й раз стал "Брюгге". После 29 туров он лидировал, набрав 70 очков. Вторым с 55 очками стал "Гент", третьим - "Шарлеруа" (54). "Брюгге" в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, "Гент" - в третьем квалификационном раунде турнира, "Шарлеруа", "Антверпен" и "Стандард" - в Лиге Европы, а "Васланд-Беверен" покинул высший дивизион чемпионата страны.

Новый сезон чемпионата Бельгии стартует 8 августа.