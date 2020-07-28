Непомнящий проиграл Карлсену в восьмом туре турнира Legends of Chess

ТАСС, 28 июля. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в матче восьмого игрового дня турнира по быстрым шахматам Legends of Chess, который проходит в онлайн-режиме.

Матчи состоят из четырех партий, если победитель не определяется досрочно. При равном счете после четырех партий проводится армагеддон - мини-поединок, в котором белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать. Непомнящий и Карлсен дважды сыграли вничью, а также выиграли по одной партии. В армагеддоне была зафиксирована ничья, Карлсен играл черными фигурами и поэтому победил в матче.

В других матчах вторника россиянин Петр Свидлер оказался сильнее соотечественника Владимира Крамника (2,5:1,5), китайский гроссмейстер Дин Лижэнь выиграл у Вишванатана Ананда из Индии (2,5:0,5), венгр Петер Леко уступил израильтянину Борису Гельфанду в армагеддоне (2:3), украинец Василий Иванчук также в армагеддоне обыграл Аниша Гири из Нидерландов (3:2).

После восьми туров таблицу продолжает возглавлять Карлсен, который набрал 22 очка, далее идут Непомнящий (19), Гири (15), Свидлер (14), Крамник (12), Иванчук (11), Гельфанд (9), Ананд (6), Леко (6), Дин Лижэнь (5). В среду Непомнящий сыграет Гельфандом, Дин Лижэнь - с Леко, Иванчук - с Анандом, Свидлер - с Гири, Крамник - с Карлсеном.

Турнир состоит из двух этапов. На первом десять участников проведут по одному матчу друг с другом. Четыре шахматиста с наибольшим количеством очков выйдут в полуфинал, который пройдет с 31 июля по 2 августа. Финал состоится с 3 по 5 августа.

Legends of Chess является четвертым турниром в шахматном туре, организованном Карлсеном. Призовой фонд турнира составляет $150 тыс. Общий призовой фонд тура (четыре турнира и гранд-финал) равен $1 млн. Победителем первого и третьего турниров стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.