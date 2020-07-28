Умер олимпийский чемпион 1980 года по легкой атлетике Александр Аксинин

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр 1980 года в эстафете 4х100 метров Александр Аксинин умер на 66-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС Николай Сидоров, который выступал вместе с Аксининым в финале эстафеты на Олимпиаде-1980 в Москве.

"Сегодня мне позвонил тренер Александра и сказал, что Саша умер. Говорят, ему стало плохо на даче. Его забрала скорая, и он скончался. Причины смерти мне пока неизвестны", - сказал Сидоров.

Сборная СССР победила в эстафете 4х100 м на Олимпиаде в Москве 1 августа 1980 года. Кроме Аксинина и Сидорова в состав команды входили Владимир Муравьев и Андрей Прокофьев.

Помимо победы на Играх в Москве, на счету Аксинина также бронзовая награда Олимпиады 1976 года в Монреале в эстафете 4х100 м. В 1982 году Аксинин стал чемпионом Европы в эстафете, также он трижды выигрывал чемпионаты СССР.