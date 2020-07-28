Организаторы рассматривают возможность переноса Игр стран СНГ на начало октября

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Организаторы рассматривают вариант переноса Игр стран СНГ в Казани на начало октября 2020 года. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Ранее глава Минспорта РФ Олег Матыцин сообщил, что Игры стран СНГ планируется провести в сентябре, они должны стать первым международным спортивным событием в России после пандемии коронавируса.

"Предварительно обсуждалось, что Игры перенесутся на начало октября. Сейчас еще идет согласование, но предварительно мы такую возможность рассматриваем", - отметил Леонов.

Инициатором проведения Игр стран СНГ выступила Российская Федерация, идея была единогласно поддержана на заседании Совета глав правительств СНГ в октябре 2019 года. Первоначально планировалось, что соревнования пройдут в Казани с 20 по 27 августа, однако даты были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции.