"Филадельфия" победила "Питтсбург" в первом матче НХЛ после паузы

ТАСС, 29 июля. "Филадельфия" обыграла "Питтсбург" со счетом 3:2 в овертайме выставочного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который стал первым с момента остановки сезона из-за пандемии коронавируса. Встреча прошла в Торонто при пустых трибунах.

В составе победителей шайбы забросили Шон Кутюрье (12-я минута), Кевин Хейз (20) и Скотт Лотон (63 ОТ). В эпизоде с голом Кутюрье результативной передачей отметился российский защитник Иван Проворов. У проигравших отличились Конор Шири (6) и Джейсон Закер (57), ассист на свой счет записал форвард Евгений Малкин. Перед началом матча хоккеисты обеих команд выстроились в смешанном составе на двух синих линиях, выразив солидарность в борьбе с социальной несправедливостью, расизмом и ненавистью.

Дебютировал за "Филадельфию" серебряный призер молодежного чемпионата мира в составе сборной России Егор Замула. Он сделал один силовой прием и заблокировал один бросок. 20-летний защитник подписал контракт с "Филадельфией" в 2018 году. Замула не был выбран на драфте, последние два сезона он провел в юниорском клубе "Калгари Хитмен", который выступает в Западной хоккейной лиге (WHL).