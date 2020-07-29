Шайба Михеева помогла "Торонто" победить "Монреаль" в выставочном матче НХЛ

В составе победителей голами отметились Михеев (1-я минута), Александр Керфут (27, 40) и Морган Райлли (50). У проигравших шайбы забросили Томаш Татар (37) и Пол Байрон (49).

ТАСС, 29 июля. "Торонто" обыграл "Монреаль" со счетом 4:2 в выставочном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Автором первой заброшенной шайбы во встрече стал российский форвард Илья Михеев.

Для Михеева эта игра стала первой с декабря 2019 года. Он травмировался в гостевом матче против "Нью-Джерси" (5:4). В одном из эпизодов нападающий получил порез кисти и не смог доиграть встречу. Его отправили в больницу для обследования, позднее ему была проведена операция по восстановлению артерий и сухожилий запястья, однако из-за пандемии коронавируса возвращение на лед 25-летнего форварда состоялось только сейчас.

Михеев подписал контракт с "Торонто" в мае прошлого года. В сезоне-2019/20 россиянин набрал 23 (8 шайб + 15 передач) очка в 39 матчах. Также он был признан болельщиками лучшим новичком команды.

Регулярный сезон НХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Все игры пройдут в двух городах - Эдмонтоне (для команд Западной конференции) и Торонто (для команд Востока).