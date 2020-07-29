"Хьюстон" обыграл "Бостон" в выставочном матче НБА. Харден набрал 35 очков

ТАСС, 29 июля. "Хьюстон" одержал победу в выставочном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) над "Бостоном". Встреча завершилась со счетом 137:112.

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал защитник "Хьюстона" Джеймс Харден. В его активе 35 очков, восемь подборов и шесть передач. Больше всех очков у "Бостона" набрал разыгрывающий Карсен Эдвардс (19). Самый высокий игрок в НБА Тако Фолл (226 см) провел на площадке около девяти минут, набрал шесть очков и сделал шесть подборов.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20. Турнир доиграют в Disney World (Орландо, штат Флорида), участие в нем примут 22 команды из 30. С 23 июля клубы начали проводить выставочные матчи в рамках подготовки к продолжению сезона.

Ранее руководство организации объявило о том, что розыгрыш возобновится 31 июля. Согласно календарю, сезон продолжится матчами между "Юта" - "Нью-Орлеан" и "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Лос-Анджелес Клипперс". Лига не будет проводить больше семи встреч в день, игры пройдут на трех площадках. Завершится предварительный этап 14 августа, а первый раунд плей-офф стартует 17 августа.

В другом матче дня "Оклахома" победила "Портленд" со счетом 131:120. Также "Филадельфия" проиграла "Далласу" в овертайме (115:118). "Мемфис" одержал победу над "Майами" (128:110), "Финикс" обыграл "Торонто" (117:106), а "Сан-Антонио" - "Индиану" (118:111).