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Футбол в России

СМИ: ЦСКА в среду завершит сделку по приобретению футболиста "Сан-Лоренсо" Гайча

Клубы достигли устного соглашения десять дней назад

ТАСС, 29 июля. Российский футбольный клуб ЦСКА в среду завершит сделку по приобретению нападающего аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча. Об этом сообщает аргентинское издание Ole.

Клубы достигли устного соглашения десять дней назад, официально трансфер будет оформлен в среду после прохождения 21-летним игроком медицинского обследования. Ожидается, что Гайч прибудет в Москву 2 августа.

Гайч является воспитанником "Сан-Лоренсо". Нападающий провел в составе команды 27 матчей, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

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