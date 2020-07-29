Поветкин планирует прилететь в Англию за две недели до боя с Уайтом

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин планирует за две недели прилететь в Англию на бой против британца Диллиана Уайта. Об этом ТАСС сообщил руководитель команды компании "Мир бокса" Вадим Корнилов.

"Регламент примерно везде похожий. Но вероятнее всего, приезжать на закрытую территорию нужно будет за две недели, чтобы провести там двухнедельный карантин по приезде. В это же время будут тренировки по регламенту. Планируется проведение без зрителей, а для присутствия с каждым спортсменом будет разрешение на пять-шесть человек", - сказал Корнилов.

Ранее стало известно, что бой Поветкин - Уайт пройдет 22 августа. Поединок состоится в Великобритании.