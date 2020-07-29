Сочи примет этап гоночной серии "Формула-2" сезона 2020 года

Этап пройдет на трассе "Сочи Автодром", где в эти же дни состоится Гран-при России чемпионата мира в классе машин "Формула-1". Сочинский этап "Формулы-2" станет десятым в календаре сезона 2020 года.

"Это объявление - очень хорошая новость, прежде всего, это означает, что теперь у нас есть десять подтвержденных этапов на 2020 год. Это очень позитивно для всех, кто участвует в чемпионате, - отметил руководитель "Формулы-2" Бруно Мишель. - Кроме того, в настоящее время у нас есть три российских пилота, один из которых - Роберт Шварцман - лидирует в турнирной таблице. Поэтому мы рады вновь провести этап "Формулы-2" в Сочи".

В нынешнем сезоне "Формулы-2" помимо Шварцмана участвуют еще двое россиян - Никита Мазепин и Артем Маркелов. После трех проведенных этапов Шварцман возглавляет таблицу личного зачета, набрав 81 очко, он выиграл две из шести гонок сезона, а также однажды занял третье место. Мазепин находится на 11-й позиции в личном зачете, набрав 27 очков, Маркелов занимает 20-е место, не набрав очков.