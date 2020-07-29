Решение о проведении первого этапа Еврохоккейтура в Чехии будет принято в конце недели

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чешская хоккейная ассоциация примет решение о проведении первого этапа Евротура в конце нынешней недели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ассоциации.

Из-за пандемии коронавируса нынешней весной были отменены международные хоккейные соревнования: чемпионат мира, этапы Евротура и Евровызова. В середине марта сообщалось, что Чешские хоккейные игры, которые должны были пройти с 30 апреля по 3 мая, перенесены на август.

"Мы ждем подтверждения по поводу проведения турнира. Решение будет принято в конце недели", - сообщили в пресс-службе.