На полумарафоне "ЗаБег.РФ" зафиксируют рекорд Гиннесса по количеству городов-участников

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Полумарафон "ЗаБег.РФ", который пройдет 2 августа, установит рекорд Гиннесса как марафон, объединивший самое большое количество городов-участников. Об этом журналистам сообщила основатель и руководитель проекта "Лига героев", являющегося одним из организаторов марафона, Ксения Шойгу.

Рекорд будет фиксироваться официальным судьей Книги рекордов, который в день забега будет находиться на мероприятии в Санкт-Петербурге. Более 100 тысяч участников марафона по всей России - забег пройдет более чем в 80 городах восьми федеральных округов России - стартуют в одно время вне зависимости от часовых поясов. Старт назначен на 9:00 мск, дистанция составит 21 000, 10 000, 5 000 или 1 520 метров на выбор в зависимости от уровня подготовки участников. Город, победивший в полумарафоне, завоюет титул беговой столицы России.

"Предыдущим победителем были США, так что у нас есть за что побороться. Уверена, мы будем обладателями мирового рекорда", - сказала Шойгу.

Как сообщила Шойгу, во время проведения марафона будут строго соблюдены все правила в связи с ситуацией с распространением коронавируса: "Уверена, что все пройдет успешно - мы будем соблюдать все требования и пожелания Роспотребнадзора. Уверена, если бегуны будут соблюдать физическую дистанцию, у нас все пройдет замечательно. В каждом городе организаторы марафона будут учитывать возможные корректировки, избегая массового скопления людей".

Победителями полумарафона прошлых лет были Казань и Владивосток. Выбор чемпиона будет проводиться на основе трех критериев - среднего показателя дистанции, преодоленной всеми участниками городов; соотношение участников забега к общему населению города и средней скорости марафонцев. Трансляция забега пройдет в соцсетях и на "Матч ТВ".