Тарасов: полумарафон "ЗаБег.РФ" привлечет внимание всего спортивного мира

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российский полумарафон "ЗаБег.РФ", который стартует во всех федеральных округах России, привлечет внимание всего мирового спортивного сообщества, поскольку это первый столь массовый забег в мире в новых условиях, связанных с распространением коронавируса. Таким мнением с журналистами поделился директор московского марафона Дмитрий Тарасов.

Марафон пройдет 2 августа, более 100 тысяч участников марафона по всей России - марафон пройдет более чем в 80 городах восьми федеральных округов России - стартуют в одно время вне зависимости от часовых поясов. Старт назначен на 9:00 мск, дистанция составит 21 000, 10 000, 5 000 или 1 520 метров на выбор в зависимости от уровня подготовки участников. Город, победивший в полумарафоне, завоюет титул беговой столицы России.

"Мы будем первым официальным полумарафоном в мире, который пройдет в этих условиях - все ждут, все смотрят на нас. Трансляция полумарафона будет вестись в соцсетях, на "Матч ТВ", - отметил Тарасов. - Мы живем в этом мире, мы приспосабливаемся к нему и ждем - как этот опыт пройдет у нас. Своим забегом будем двигать большую глыбу, чтобы показать всему миру - в таких условиях можно жить и работать".

Как отметил Тарасов, организаторы активно проработали все меры безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: "Каждый будет снабжен масками, перчатками, каждому будет замеряна температура - все будет сделано по максимуму. Плюс со своей стороны мы тестируем свою команду, наших волонтеров на коронавирус - важно, чтобы никто в команде не заболел".