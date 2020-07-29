Польховский может начать работу во главе сборной России по биатлону в середине августа

Польховский был рекомендован на эту должность 16 июля решением обновленного состава правления СБР. Теперь кандидатура 66-летнего специалиста должна быть согласована Министерством спорта России.

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) ожидает, что Валерий Польховский сможет приступить к работе на посту главного тренера сборной России в середине августа. Об этом ТАСС сообщили в организации.

В СБР отметили, что необходимые для прохождения этой процедуры документы отправлены в ведомство.

Польховский был рекомендован на должность главного тренера большинством членов правления СБР еще в апреле, однако Владимир Драчев, занимавший тогда пост главы СБР, заблокировал это решение. Повторно на эту должность специалист был рекомендован 16 июля, вскоре после внеочередных выборов руководства СБР. Новым президентом федерации был избран Виктор Майгуров, который до этого входил в правление СБР и был в числе сторонников назначения Польховского.

Польховский с 2001 по 2007 год работал старшим тренером женской сборной России, которая под его руководством достигла самых больших успехов в истории. Перед сезоном-2011/12 он вернулся в национальную команду, заняв пост главного тренера. Через два года был переведен на должность консультанта бывшего главы СБР Михаила Прохорова, который ушел из биатлона после Олимпиады в Сочи. Последние полгода Польховский занимал пост вице-президента СБР.