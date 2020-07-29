Российские саночники успешно прошли тестирование на коронавирус на сборе в Парамонове

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту, заехавшая во понедельник на второй централизованный сбор на базу в подмосковном Парамонове, успешно прошла тестирование на коронавирус. Как сказал ТАСС главный тренер национальной команды Сергей Чудинов, часть спортсменов сегодня во второй половине дня уже приступит к тренировкам.

"Вчера спортсмены и тренеры проходили тестирование на коронавирусную инфекцию, сегодня пришли результаты, которые показали, что все здоровы, - сказал Чудинов. - Те спортсмены, которые прибыли в Москву самолетом или поездом, сегодня сдадут повторные тесты. Остальные во второй половине дня уже смогут приступить к тренировкам".

Как сообщал ранее ТАСС, по итогам завершившегося 20 марта чемпионата России тренерский штаб сборной страны определил спортсменов, которые будут готовиться к новому сезону в составе национальной команды. У мужчин это Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Степан Федоров и Максим Аравин, у женщин - Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, Виктория Демченко и Олеся Михайленко. В список на централизованную подготовку вошли также пять экипажей саней-двоек: Андрей Богданов и Андрей Медведев, Александр Денисьев и Владислав Антонов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев.

Сбор в Парамонове завершится 8 августа. На следующий день команда отправится в Сочи, где будет заниматься роликовой подготовкой на олимпийской трассе.

Главным турниром следующего сезона станет чемпионат мира, который пройдет с 5 по 7 февраля 2021 года в канадском Уистлере (провинция Британская Колумбия).