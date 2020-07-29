Стадион "Уэмбли" примет матч за Суперкубок Англии по футболу 29 августа

ТАСС, 29 июля. Матч за Суперкубок Англии по футболу пройдет 29 августа на лондонском стадионе "Уэмбли". Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

В игре за суперкубок встретятся действующий чемпион Англии "Ливерпуль" и победитель национального кубка. В финале Кубка Англии 1 августа сыграют лондонские "Арсенал" и "Челси".

Розыгрыш Суперкубка Англии проводится с 1908 года. "Манчестер Юнайтед" чаще всех выигрывал трофей - 21 раз.

Следующий сезон чемпионата Англии по футболу начнется 12 сентября.