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Футбол в Англии

Стадион "Уэмбли" примет матч за Суперкубок Англии по футболу 29 августа

В игре встретятся чемпион страны "Ливерпуль" и победитель национального кубка, который определится 1 августа

ТАСС, 29 июля. Матч за Суперкубок Англии по футболу пройдет 29 августа на лондонском стадионе "Уэмбли". Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

В игре за суперкубок встретятся действующий чемпион Англии "Ливерпуль" и победитель национального кубка. В финале Кубка Англии 1 августа сыграют лондонские "Арсенал" и "Челси".

Розыгрыш Суперкубка Англии проводится с 1908 года. "Манчестер Юнайтед" чаще всех выигрывал трофей - 21 раз.

Следующий сезон чемпионата Англии по футболу начнется 12 сентября.

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