Гендиректор ФК "Зенит" назвал болезненным расставание с капитаном команды Ивановичем

В среду "Зенит" на официальном сайте объявил об уходе из команды двух защитников - 36-летнего Бранислава Ивановича и 31-летнего Игоря Смольникова. Оба футболиста покинули петербургский клуб в связи с истечением срока контрактов, которые были рассчитаны до 31 июля 2020 года. Также в среду из "Зенита" по аналогичной причине ушел полузащитник Олег Шатов, которому в этот день исполнилось 30 лет.

"Игорь и Бранислав - это ключевые игроки нашей команды, - сказал Медведев. - Иванович - настоящий капитан! Он пришел в "Зенит" из "Челси", где был настоящим лидером, выигрывал Лигу чемпионов. В "Зените" с первых матчей он начал показывать свой уровень, практически ни одного матча не пропустил, если только из-за перебора желтых карточек, показывал свое отношение к делу, был душой команды и в раздевалке, и на поле".

"Смольников провел за "Зенит" семь сезонов, он отличался стопроцентной самоотдачей, страстью и бескомпромиссностью - настоящий боец. Не жалел ни себя, ни соперников, но при этом был корректным и играл в рамках правил. Хочется поблагодарить ребят и пожелать им успехов в дальнейшей карьере", - добавил гендиректор "Зенита".

Собеседник агентства признал, что расставание вышло болезненным как для игроков, так и для клуба. "Футболисты чувствуют в себе силы играть, но клуб обязан развиваться и на этом пути по разным причинам приходится расставаться с игроками. Расставание с Браниславом - одно из самых болезненных", - признал Медведев.

В понедельник, еще до объявления об уходе Ивановича из "Зенита", сербское издание Novosti сообщило о том, что защитник продолжит карьеру в английском "Эвертоне". "Там главный тренер Карло Анчелотти, он знает Ивановича по "Челси", отлично знает его уровень. Дядька в раздевалке, который может быть примером для других, - это дефицитная позиция", - сказал гендиректор "Зенита", оценивая шансы Ивановича заиграть в клубе из Ливерпуля.

Карьера Бранислава Ивановича и Игоря Смольникова

Иванович выступал за "Зенит" с февраля 2017 года, в прошедшем сезоне он был назначен капитаном команды. За петербуржцев защитник провел 125 игр, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом России (2019, 2020) и обладателем Кубка России (2020).