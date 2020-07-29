Тарпищев: манеж ЦСКА является единственным возможным местом проведения "ВТБ Кубка Кремля"

Турнир, который проводится ежегодно с 1990 года, ранее традиционно проходил на кортах спортивного комплекса "Олимпийский". В 2019 году спорткомплекс закрылся на реконструкцию, которая будет проходить поэтапно и займет два года. В прошлом году "ВТБ Кубок Кремля" прошел в "Крылатском".

"В ЦСКА забитость большая, и поэтому ответа нам еще они не дали. Ждем в ближайшее время решения, все письма мы отправили. Но это единственный наш вариант - больше играть [ВТБ Кубок Кремля] в этом году негде", - сказал Тарпищев.

17 июня Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о переносе женской части "ВТБ Кубка Кремля" на 2-8 ноября из-за пандемии коронавируса, изначально проведение женского турнира планировалось одновременно с соревнованиями у мужчин - с 19 по 25 октября. Ранее Тарпищев сообщил ТАСС, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) сохранит сроки проведения мужского турнира "ВТБ Кубок Кремля".