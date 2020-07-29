Золотые знаки отличия ГТО помогут поступить в Южно-Уральский государственный университет

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Решением приемной комиссии Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) золотой знак отличия ГТО в этом году гарантирует абитуриентам десять бонусных баллов, которые будут добавлены к результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ), что увеличивает их шансы на успешное зачисление в вуз. Об этом ТАСС сообщил представитель АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".

После подписания соглашения с федеральным оператором ГТО о совместном проведении коммуникационной кампании индивидуальные "приглашения" к поступлению на льготных условиях в ЮУрГУ получат более 23 тыс. обладателей знаков отличия комплекса ГТО пятой возрастной ступени, проживающие в Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбургской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Башкортостан.

"В 2018 году состоялось открытие центра тестирования ГТО на базе университета, - сказал ректор ЮУрГУ Александр Шестаков. - Масштабным спортивным событием в Челябинской области 2019 года стал большой праздник физической культуры и спорта - II Всероссийский фестиваль ГТО среди учащихся высших учебных заведений, в котором приняли участие студенты вузов из 25 регионов страны. Золотой знак ГТО - это серьезное индивидуальное достижение абитуриента, и поэтому ЮУрГУ добавляет десять баллов к сумме ЕГЭ".

В соответствии с приказом Минобрнауки России "Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" предусмотрена возможность начисления дополнительных баллов (от 1 до 10) обладателям знаков отличия ГТО при приеме на обучение. Информацию о количестве начисляемых дополнительных баллов за индивидуальные достижения, включая знак отличия комплекса ГТО, можно узнать в Порядке поступления в каждый конкретный вуз, опубликованный на официальном сайте учреждения высшего образования, или в приемной комиссии.