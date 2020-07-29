Участники отмененного из-за пандемии марафона "Европа-Азия" смогут пробежать его онлайн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Отмененный из-за пандемии коронавируса марафон "Европа-Азия", который ежегодно проходит в Екатеринбурге, пройдет в онлайн-режиме, сообщил ТАСС организатор марафона Андрей Уткин.

"Мероприятие должно было пройти совместно со всероссийским полумарафоном "ЗаБег.РФ", у них изначально был план возможного перевода его в онлайн-режим. Будет организовано место выдачи стартовых пакетов, каждый участник сможет туда подойти и получить свой пакет, в том числе номер, финишную футболку и медаль. И с 31 июля по 9 августа сможет пробежать где угодно выбранную им дистанцию, и потом прислать нам трек для внесения в систему", - рассказал он.

Уткин уточнил, что иногородним участникам марафона, которые не смогут прибыть в Екатеринбург на пункт выдачи стартовых пакетов, их доставит один из основных спонсоров полумарафона "ЗаБег.РФ" - "Почта России".

Организатор добавил, что бегунам, которые заплатили за участие в марафоне, но не готовы участвовать в нем в онлайн-формате, будет предоставлена возможность пробежать дистанцию в 2021 году. По данным Уткина, на момент окончания регистрации участников марафона их число составило около 2 850 человек.

Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о переносе марафона "Европа-Азия" на 2021 год из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Шестой марафон "Европа-Азия" в Екатеринбурге в этом году должен был пройти одновременно с IV всероссийским полумарафоном "ЗаБег.РФ". Он состоится 2 августа более чем в 80 городах восьми федеральных округов России и может установить рекорд Гиннесса как марафон, объединивший самое большое количество городов-участников. В нем примут участие более 100 тысяч человек по всей России.