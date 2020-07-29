Потери от отмены марафона "Европа-Азия" составят несколько миллионов рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Финансовые потери из-за отмены марафона "Европа-Азия", который ежегодно проходит в Екатеринбурге, составят несколько миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС организатор мероприятия Андрей Уткин.

"Когда вышло распоряжение губернатора о том, что согласован марафон, были запущены все маховики, все механизмы до конца, были запущены производства футболок, номеров, медалей, куча всего, и это безвозвратные потери. Порядка 3,5 млн рублей. Спонсоры к отмене отнеслись отрицательно, конечно. Им же все-таки нужна активность, нужны участники напрямую, а не онлайн-забег", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что отмененный марафон "Европа-Азия" пройдет в онлайн-режиме. Участники смогут получить стартовые пакеты, пробежать свои дистанции где угодно и прислать треки организаторам. Бегунам, которые заплатили за участие в марафоне, но не готовы участвовать в нем в онлайн-формате, будет предоставлена возможность пробежать дистанцию в 2021 году. На момент окончания регистрации участников марафона их число составило около 2 850 человек.

Шестой марафон "Европа-Азия" в Екатеринбурге в этом году должен был пройти одновременно с IV всероссийским полумарафоном "ЗаБег.РФ". Он состоится 2 августа более чем в 80 городах восьми федеральных округов России и может установить рекорд Гиннесса как марафон, объединивший самое большое количество городов-участников. В нем примут участие более 100 тысяч человек по всей России.