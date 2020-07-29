В ФК "Уфа" назвали большим интерес к полузащитнику команды Урунову

21 июля Мурзагулов сообщил ТАСС о том, что в 2020 году из-за выхода за рамки бюджета клуб продаст до четырех игроков. До этого в СМИ появлялись сообщения о том, что полузащитники Остон Урунов и Даниил Фомин могут продолжить карьеру в московских "Спартаке" и "Динамо" соответственно. 28 июля и. о. генерального директора уфимского клуба Ринат Шайбеков заявил, что красно-белые не обращались в "Уфу" по поводу приобретения футболистов команды.

"Пока договоренности [о продаже игроков] не достигнуты, ведем переговоры, - сказал Мурзагулов. - Мы никуда не торопимся. Есть хорошее предложение - продаем, нет - идем дальше. Об Урунове говорить особо нечего - переговоры ведем, интерес к нему большой".

"Ему нравятся практически все варианты, которые у него есть. Благодаря "Уфе" у него в жизни появился выбор, счастливый билет", - добавил председатель попечительского совета башкирского клуба.

"Уфа" в завершившемся 22 июля чемпионате России заняла девятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Урунов в прошлом сезоне РПЛ принял участие в 10 матчах, в которых заработал две желтые карточки и не отметился результативными действиями.