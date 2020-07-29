В ФК "Уфа" назвали большим интерес к полузащитнику команды Урунову

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Интерес клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) к узбекскому полузащитнику футбольного клуба "Уфа" Остону Урунову является большим, игроку интересны практически все варианты возможного продолжения карьеры. Об этом ТАСС сообщил председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов.
21 июля Мурзагулов сообщил ТАСС о том, что в 2020 году из-за выхода за рамки бюджета клуб продаст до четырех игроков. До этого в СМИ появлялись сообщения о том, что полузащитники Остон Урунов и Даниил Фомин могут продолжить карьеру в московских "Спартаке" и "Динамо" соответственно. 28 июля и. о. генерального директора уфимского клуба Ринат Шайбеков заявил, что красно-белые не обращались в "Уфу" по поводу приобретения футболистов команды.
"Пока договоренности [о продаже игроков] не достигнуты, ведем переговоры, - сказал Мурзагулов. - Мы никуда не торопимся. Есть хорошее предложение - продаем, нет - идем дальше. Об Урунове говорить особо нечего - переговоры ведем, интерес к нему большой".
"Ему нравятся практически все варианты, которые у него есть. Благодаря "Уфе" у него в жизни появился выбор, счастливый билет", - добавил председатель попечительского совета башкирского клуба.
"Уфа" в завершившемся 22 июля чемпионате России заняла девятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Урунов в прошлом сезоне РПЛ принял участие в 10 матчах, в которых заработал две желтые карточки и не отметился результативными действиями.