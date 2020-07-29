ХК "Сочи" обыграл олимпийскую сборную России в первом контрольном матче

ТАСС, 29 июля. Хоккейный клуб "Сочи" победил олимпийскую сборную России (игроки до 20 лет) со счетом 6:2 в первом контрольном матче после перерыва в межсезонье. Встреча прошла в Сочи в рамках подготовки клуба из Краснодарского края к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Первую шайбу в матче забросил игрок олимпийской сборной Михаил Абрамов на 14-й минуте встречи, также за сборную сумел отличиться Родион Амиров (59). Авторами заброшенных шайб в составе "Сочи" стали Сергей Шмелев (25), Дмитрий Колготин (27), Юрий Александров (30), Константин Климонтов (39), Максим Минеев (51) и Иван Казаков (60).

Пресс-служба "Сочи" сообщает, что второй контрольный матч между краснодарской командой и олимпийской сборной России состоится 31 июля.

Чемпионат КХЛ в сезоне-2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. "Сочи" не сумел пробиться в плей-офф, заняв девятое место в Западной конференции. Старт нового сезона запланирован на 2 сентября.