Суд постановил взыскать с ФК "Тамбов" в пользу "Спорт-Ин" порядка 11,7 млн рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Тамбовской области постановил взыскать с футбольного клуба "Тамбов" на основании иска от ФГУП "Спорт-Инжиниринг" более 11,7 млн рублей за использование стадиона "Мордовия-Арена". Об этом сообщается на сайте суда.

Ранее спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил ТАСС, что клуб погасил половину долга за использование арены в размере, задолженность составляет порядка 17 млн рублей. Оставшаяся часть должна быть погашена в конце июля.

Сообщается, что суд постановил по итогам заседания 27 июля взыскать с клуба задолженность в размере 10 972 409,51 руб., проценты за просрочку оплаты оказанных услуг на день вынесения решения суда в размере 745 203,83 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 21 021,90 руб. В удовлетворении остальной части требований суд принял решение истцу отказать.

16 июня "Тамбов" получил разрешение на проведение домашних матчей на стадионах чемпионата мира - 2018. В сезоне-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги клуб из Тамбова проводил домашние матчи на "Мордовия-Арене" и стадионе "Нижний Новгород". Стадион "Спартак", на котором команда играла в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ.