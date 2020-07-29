Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарин признан болельщиками лучшим игроком сезона в команде

Панарин вошел в тройку претендентов на "Харт Трофи". Эта награда вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата. На приз также претендуют лучший бомбардир досрочно завершенного чемпионата немец Леон Драйзайтль ("Эдмонтон") и канадец Натан Маккиннон ("Колорадо"). Эта же тройка ранее была номинирована на "Тед Линдсей Эворд" - приз, вручаемый лучшему игроку сезона по мнению игроков НХЛ. Победители номинаций будут объявлены во время финалов конференций плей-офф НХЛ.

Панарин в регулярном чемпионате провел 69 игр и набрал 95 очков (32 гола + 63 передачи). Россиянин разделил третье место в списке бомбардиров с чешским форвардом "Бостона" Давидом Пастрняком. Панарин может стать первым игроком "Рейнджерс" с сезона-1991/92, который выиграет "Харт Трофи", тогда приз получил Мессье.