Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарин признан болельщиками лучшим игроком сезона в команде

ТАСС, 29 июля. Болельщики клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" признали российского нападающего Артемия Панарина лучшим игроком команды в регулярном чемпионате - 2019/20. Об этом сообщает пресс-служба нью-йоркского клуба.
Впервые с сезона-1991/92 болельщики назвали лучшим хоккеиста, проводящего дебютный сезон за команду. Тогда самым ценным признали Марка Мессье.
It's awards season, and the votes are in.— New York Rangers (@NYRangers) July 29, 2020
Your 2019-20 #NYR MVP: pic.twitter.com/XvjERbxphJ
Панарин вошел в тройку претендентов на "Харт Трофи". Эта награда вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата. На приз также претендуют лучший бомбардир досрочно завершенного чемпионата немец Леон Драйзайтль ("Эдмонтон") и канадец Натан Маккиннон ("Колорадо"). Эта же тройка ранее была номинирована на "Тед Линдсей Эворд" - приз, вручаемый лучшему игроку сезона по мнению игроков НХЛ. Победители номинаций будут объявлены во время финалов конференций плей-офф НХЛ.
Панарин в регулярном чемпионате провел 69 игр и набрал 95 очков (32 гола + 63 передачи). Россиянин разделил третье место в списке бомбардиров с чешским форвардом "Бостона" Давидом Пастрняком. Панарин может стать первым игроком "Рейнджерс" с сезона-1991/92, который выиграет "Харт Трофи", тогда приз получил Мессье.
Панарин перешел в клуб из Нью-Йорка летом 2019 года из "Коламбуса", став самым высокооплачиваемым российским игроком в лиге, его зарплата составляет около $11,5 млн в год. В общей сложности в НХЛ Панарин провел 391 матч в регулярных чемпионатах, набрал 415 (148+267) очков. Помимо "Коламбуса" и "Рейнджерс", в НХЛ россиянин выступал за "Чикаго". В составе сборной России Панарин стал серебряным призером чемпионата мира (2015), а также дважды выиграл бронзовые награды мировых первенств (2016, 2017).
Регулярный сезон НХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Все игры пройдут в двух городах - Эдмонтоне (для команд Западной конференции) и Торонто (для команд Востока). Первые матчи плей-офф состоятся 1 августа.