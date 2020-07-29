Футболист Смолов начал подготовку к новому сезону с "Локомотивом"

ТАСС, 29 июля. Нападающий сборной России Федор Смолов вернулся в московский "Локомотив" из испанской "Сельты", где находился на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба "Локомотива".

"Сельта" арендовала Смолова в январе до конца сезона. Сообщается, что в среду Смолов вместе с группой молодых футболистов "Локомотива" присоединился к основному составу на базе клуба в Баковке.

В завершившемся сезоне 30-летний Смолов принял участие в 14 матчах чемпионата Испании и забил по голу в ворота "Реала" и "Барселоны" (оба матча завершились со счетом 2:2). В первой части сезона в составе "Локомотива" он сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативных паса.