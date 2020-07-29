"Зенит" и "Химки" оштрафованы в сумме на 200 тыс. рублей по итогам финала Кубка России

ТАСС, 29 июля. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал в общей сложности на 200 тыс. рублей участников финала Кубка России - санкт-петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Зенит" обыграл "Химки" со счетом 1:0. Встреча прошла в Екатеринбурге 25 июля.

Оба клуба получили по 50 тыс. рублей штрафа за нарушение раздела 3 регламента РФС "Возобновление тренировочного процесса и проведение матчей Тинькофф - чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги и Олимп - Кубка России по футболу сезона-2019/20". Также "Зенит" оштрафован на 100 тыс. рублей за скандирование болельщиками клуба из Санкт-Петербурга оскорбительных выражений.