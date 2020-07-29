"Локомотив" подписал контракт с самым молодым футболистом в истории чемпионата Узбекистана

ТАСС, 29 июля. Футбольный клуб "Локомотив" заключил контракт с 18-летним полузащитником из Узбекистана Жасуром Жалолиддиновым. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Соглашение между "Локомотивом" и игроком рассчитано на пять лет. Футболист будет выступать под 23-м номером.

"Конечно, я уже многое знаю о "Локомотиве", - отметил Жалолиддинов. - Еще до перехода посмотрел фильм о чемпионстве, изучил историю клуба, знаю, какие футболисты играют в команде. Хочу познакомиться с Алексеем Миранчуком, мы играем в одном стиле, и я тоже левша. Немного волнуюсь, но это хорошо, потому что чувствую ответственность, когда начинается матч, волнение проходит".

Жалолиддинов является воспитанником узбекского "Бунедкора". Он стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Узбекистана, дебютировав в составе взрослой команды из Ташкента в возрасте 16 лет и 80 дней. В общей сложности за "Бунедкор" Жалолиддинов провел 32 матча, в которых забил три мяча и столько же раз ассистировал партнерам. Полузащитник имеет на счету один матч в составе сборной Узбекистана. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость Жалолиддинова в €450 тыс.