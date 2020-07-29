Новый сезон чемпионата России по футболу начнется матчем "Химки" - ЦСКА

Встреча между подмосковными "Химками" и столичным ЦСКА станет первой игрой сезона-2020/21. Матч пройдет 8 августа, начало - 16:00 мск.

ТАСС, 29 июля. Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание первого тура с временем начала матчей.

В этот же день "Тамбов" примет "Ростов" (начало - 18:30). Первый тур продолжится в воскресенье матчами "Уфа" - "Краснодар" (17:00), "Арсенал" - "Ахмат" (19:00) и "Спартак" - "Сочи" (20:00). 10 августа пройдет матч "Урал" - "Динамо" (17:00). Тур завершится двумя играми 11 августа: "Ротор" - "Зенит" (18:00) и "Рубин" - "Локомотив" (20:00).

7 августа "Зенит" и "Локомотив" в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" проведут матч за Суперкубок России.

Проект календаря на сезон РПЛ обнародовала 28 июля.