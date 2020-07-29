{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист Коломейцев завершил спортивную карьеру в 31 год

С лета 2015 года полузащитник выступал за "Локомотив"

ТАСС, 29 июля. Футболист Александр Коломейцев покинул московский "Локомотив" и завершил карьеру. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Летом 2018 года Коломейцев получил травму, из-за которой не провел ни одного матча в сезоне-2018/19. Впервые после травмы он появился на поле 6 июля 2019 года в матче за Суперкубок России против санкт-петербургского "Зенита" (3:2), выйдя на замену в компенсированное ко второму тайму время.

Коломейцев выступал за "Локомотив" с лета 2015 года, за это время он провел 104 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Вместе с клубом он становился чемпионом России, дважды победителем Кубка и один раз Суперкубка России.

В разное время он играл за столичные "Торпедо", "Спортакадемклуб", "Москву", а также пермский "Амкар".

Теги
Российский футбол
Летние олимпийские виды спорта
Олимпийский чемпион гандболист Федюкин умер на 69-м году жизни
Причина смерти не сообщается
Читать полностью