Футболист Коломейцев завершил спортивную карьеру в 31 год

ТАСС, 29 июля. Футболист Александр Коломейцев покинул московский "Локомотив" и завершил карьеру. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Летом 2018 года Коломейцев получил травму, из-за которой не провел ни одного матча в сезоне-2018/19. Впервые после травмы он появился на поле 6 июля 2019 года в матче за Суперкубок России против санкт-петербургского "Зенита" (3:2), выйдя на замену в компенсированное ко второму тайму время.

Коломейцев выступал за "Локомотив" с лета 2015 года, за это время он провел 104 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Вместе с клубом он становился чемпионом России, дважды победителем Кубка и один раз Суперкубка России.

В разное время он играл за столичные "Торпедо", "Спортакадемклуб", "Москву", а также пермский "Амкар".