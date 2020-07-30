"Борнмут" планирует подать в суд из-за ошибки системы определения взятия ворот

ТАСС, 30 июля. Футбольный клуб "Борнмут" намерен подать иск против компании Hawk-Eye, которая является поставщиком технологии определения взятия ворот в чемпионате Англии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sports.

"Борнмут" по итогам чемпионата Англии вылетел во второй дивизион. Команда отстала от занявшей спасительное 17-е место "Астон Виллы" на одно очко. В матче 28-го тура между "Астон Виллой" и "Шеффилдом" в спорном эпизоде система не зафиксировала гол в ворота команды из Бирмингема, при этом на повторе было очевидно, что мяч пересек линию ворот. В итоге "Астон Вилла" приобрела одно очко, завершив матч вничью.

Отмечается, что "Борнмут" не будет пытаться аннулировать итоги матча или добиваться возвращения в АПЛ. Руководство хочет получить денежную компенсацию.

Английская премьер-лига получает рекордные деньги по контракту с вещателями, средства пропорционально распределяются между командами.