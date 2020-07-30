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Футбол в Италии

"Ювентус" проиграл "Кальяри" в первом матче после завоевания титула чемпиона Италии

Встреча предпоследнего тура завершилась со счетом 0:2

ТАСС, 30 июля. "Кальяри" на своем поле обыграл "Ювентус" в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

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Забитыми мячами отметились Лука Гальяно (8-я минута) и Джованни Симеоне (45+2).

"Кальяри" прервал безвыигрышную серию из восьми матчей, в предыдущий раз клуб побеждал 27 июня в домашней встрече против "Торино". В турнирной таблице клуб поднялся на 13-е место, набрав 45 очков. "Ювентус" по итогам 36-го тура гарантировал себе победу в итальянском первенстве, в активе клуба 83 очка.

В заключительном, 38-м туре "Кальяри" 1 августа на выезде сыграет с "Миланом", подопечные Маурицио Сарри примут "Рому" в этот же день.

Также в среду "Торино" на своем поле уступил "Роме" со счетом 2:3, "Фиорентина" дома разгромила "Болонью" (4:0).

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