"Айлендерс" победили "Рейнджерс" в контрольном матче НХЛ. Варламов сделал 19 сейвов

Форварды "Рейнджерс" Артемий Панарин и Павел Бучневич не отметились результативными действиями. Голкипер команды Игорь Шестеркин провел на площадке 30 минут, сделал шесть сейвов и пропустил одну шайбу. При этом вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отыграл 40 минут, отразил 19 бросков и ушел со льда без пропущенных шайб.

В составе победителей отличились Энтони Бовилье (30-я минута) и Девон Тэйвз (46). У проигравших шайбу забросил Филип Хытил (57).

ТАСС, 30 июля. "Нью-Йорк Айлендерс" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в выставочной игре Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

Регулярный сезон НХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва. Все игры пройдут в двух городах - Эдмонтоне (для команд Западной конференции) и Торонто (для команд Востока).

Первые матчи плей-офф состоятся 1 августа. Обе команды не вошли в число лучших коллективов Восточной конференции, поэтому начнут путь в плей-офф с предварительного раунда. "Рейнджерс" сыграет в серии до трех побед с "Каролиной", а "Айлендерс" - с "Флоридой".

В другом матче дня "Чикаго" обыграл "Сент-Луис" со счетом 4:0. Российские форварды проигравшей команды Иван Барбашев и Владимир Тарасенко результативными действиями не отметились.