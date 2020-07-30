Футболист "Барселоны" Суарес может перейти в клуб Бекхэма "Интер Майами" в 2021 году

ТАСС, 30 июля. Уругвайский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Луис Суарес летом 2021 года может стать игроком американского "Интер Майами", совладельцем которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание "Mundo Deportivo".

По информации источника, контракт с уругвайцем руководство "Барселоны" пока не продлевает. Соглашение истекает летом 2021 года. 32-летний футболист рассчитывает на активацию автоматического продления договора, которая возможна в случае его участия в 60% матчей следующего сезона. "Интер Майами" же намерен забрать нападающего бесплатно.

Суарес перешел в "Барселону" в 2014 году. Вместе с клубом он стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, победителем клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА. Также он выступал за уругвайский "Насиональ", голландские "Гронинген", "Аякс" и английский "Ливерпуль". В составе сборной Уругвая Суарес провел 111 матчей, забив 58 мячей, с национальной командой форвард стал победителем Кубка Америки.

"Интер Майами" проводит дебютный сезон в Главной футбольной лиги (MLS). В пяти встречах команда потерпела пять поражений с общим счетом 3:8.