Овечкин: "Вашингтон" показал силовой хоккей и провел хорошую игру

ТАСС, 30 июля. Игроки "Вашингтона" продемонстрировали силовой хоккей в победном матче против "Каролины" и провели хорошую игру. Такое мнение высказал капитан столичной команды Александр Овечкин, чей комментарий приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Вашингтона" победил со счетом 3:2. Овечкин набрал три очка, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

"Команда хорошо действовала, показала силовой хоккей. Мы отлично смотрелись на обоих концах площадки. Для нас это была хорошая игра", - сказал Овечкин.

Регулярный сезон НХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Все игры пройдут в двух городах - Эдмонтоне (для команд Западной конференции) и Торонто (для команд Востока).

Первые матчи плей-офф состоятся 1 августа. "Вашингтон" вошел в число лучших команд Восточной конференции, которые разыграют посев в формате кругового турнира.