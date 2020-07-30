{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Шайба Куликова помогла "Виннипегу" обыграть "Ванкувер" в выставочном матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1

ТАСС, 30 июля. "Виннипег" обыграл "Ванкувер" со счетом 4:1 в выставочном матче Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Эдмонтоне при пустых трибунах.

В составе победителей шайбы забросили Такер Пулман (19-я минута), Николай Элерс (35), Дмитрий Куликов (37) и Блейк Уилер (59). У проигравших отличился Антуан Руссель (54).

Куликов в завершившемся регулярном сезоне провел 52 матча, набрав 10 (2 шайбы + 8 передач) очков.

Регулярный сезон НХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва. Все игры пройдут в двух городах - Эдмонтоне (для команд Западной конференции) и Торонто (для команд Востока).

Первые матчи плей-офф состоятся 1 августа. Обе команды не вошли в число лучших коллективов Восточной конференции, поэтому начнут путь в плей-офф с предварительного раунда. "Виннипег" сыграет в серии до трех побед с "Калгари", а "Ванкувер" - с "Миннесотой".

НХЛ
Овечкин: "Вашингтон" показал силовой хоккей и провел хорошую игру
Столичная команда победила "Каролину" в контрольном матче, Овечкин отметился дублем
Читать полностью