Первая ракетка мира Барти не будет участвовать в US Open из-за пандемии

"Я и моя команда решили, что в этом году мы не поедем на турниры в США, в том числе и на US Open, - сказала Барти. - Это было трудное решение, но коронавирус все еще накладывает существенные риски, и я не чувствую себя комфортно, подвергая опасности себя и свою команду. Я желаю Ассоциации тенниса США (USTA) всего наилучшего на турнирах и с нетерпением жду возвращения в США в следующем году".

Барти 24 года, она занимает первую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) с 24 июня 2019 года. Лучшим достижением австралийки на турнирах серии Большого шлема является победа на Открытом чемпионате Франции. Также она выходила в полуфинал Открытого чемпионата Австралии и доходила до четвертого раунда на US Open и Уимблдоне. Барти является победительницей восьми турниров под эгидой WTA.