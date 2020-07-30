{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Артем Дзюба продлил контракт с футбольным клубом "Зенит"

Новое соглашение с 31-летним форвардом рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год
Артем Дзюба Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Артем Дзюба
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 30 июля. Футболист петербургского "Зенита" Артем Дзюба подписал новое соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Новый контракт с 31-летним форвардом рассчитан на два года с возможностью продления еще на один год.

На эту тему
Гендиректор "Зенита": подписание нового контракта с Дзюбой не заняло много времени

"Футбольный клуб "Зенит" поздравляет Артема Дзюбу с продлением сотрудничества и желает удачи на поле и за его пределами", - говорится в сообщении.

"Мы долго к этому шли, и теперь я рад продолжить выступать за этот прекрасный клуб, - сказал Дзюба. - Для меня большая честь остаться здесь, надеюсь, что мы выиграем новые трофеи вместе с "Зенитом". Смотрю вперед с большими ожиданиями - и от себя, и от команды. Нет предела совершенству, будем показывать, что есть еще порох в пороховницах, постараемся ответить всем, кто думает, что лучше уже невозможно, своей игрой".

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года, в минувшем сезоне он забил 17 мячей и отдал 13 голевых передач в 28 матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги, став лучшим ассистентом сезона. В составе петербургского клуба он по два раза стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. Также Дзюба играл за московский "Спартак", с которым трижды стал серебряным призером чемпионата России, "Томь", "Ростов", где одержал победу в Кубке России, и тульский "Арсенал".

В составе сборной России Дзюба провел 42 матча, забив 24 гола (третий результат в истории). В 2018 году вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира.

Теги
Российский футбол
ММА
Брат Нурмагомедова дебютирует в UFC осенью
Поединок россиянина может пройти в сентябре или октябре
Читать полностью