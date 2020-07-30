Гендиректор "Зенита": подписание нового контракта с Дзюбой не заняло много времени

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Подписание нового контракта между футбольным клубом "Зенит" и нападающим Артемом Дзюбой не заняло много времени. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.
"Зенит" в четверг объявил о подписании нового контракта с 31-летним нападающим. Его предыдущее соглашение истекало 31 июля 2020 года.
"Мы подписали контракт по схеме "2+1". Надеюсь, что Артем проведет эти три сезона на таком же уровне, на каком провел этот и прошлый сезоны, и будет в числе лидеров среди бомбардиров нашего клуба", - сказал Медведев.
Также гендиректор "Зенита" объяснил, почему новый контракт с Дзюбой был подписан непосредственно перед истечением предыдущего соглашения. "Мы выбрали такую линию - концентрируемся на чемпионате и кубке, а уже потом подписываем или не подписываем контракты. Степень проработки контракта была высокой, поэтому много времени нам не потребовалось", - отметил он.
"Зарплата Дзюбы по новому контракту состоит из двух частей - базовой и бонусов. Мы не раскрываем цифр, но мы удовлетворены [заключенным соглашением], Артем тоже", - добавил собеседник агентства.
Вместе с тем Медведев не стал рассуждать о том, продолжит ли Дзюба работать в "Зените" после истечения нового контракта. "Сейчас так далеко заглядывать не надо, - подчеркнул гендиректор петербургского клуба. - Самое главное сейчас это первый матч нового сезона - Суперкубок России (7 августа сине-бело-голубые в Москве на "ВЭБ-Арене" сыграют с "Локомотивом" - прим. ТАСС). Надо войти в сезон, а говорить о том, что будет через три года, думаю, рано".
Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В составе петербургского клуба он по два раза стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. В завершившемся 22 июля чемпионате России он с 17 мячами занял второе место в списке лучших бомбардиров, уступив только партнеру по команде Сердару Азмуну, который также отличился 17 раз (иранский форвард забил с пенальти один мяч, а российский нападающий - семь). Также в сезонах-2018/19 и 2019/20 Дзюба становился лучшим ассистентом премьер-лиги, отдав 10 и 13 результативных передач соответственно.
До перехода в "Зенит" нападающий играл за московский "Спартак", с которым трижды стал серебряным призером чемпионата России, "Томь", "Ростов", где одержал победу в Кубке России, и тульский "Арсенал". В составе сборной России форвард провел 42 матча, забив 24 гола (третий результат в истории). В 2018 году вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира.