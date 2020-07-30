Гендиректор "Зенита": подписание нового контракта с Дзюбой не заняло много времени

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Подписание нового контракта между футбольным клубом "Зенит" и нападающим Артемом Дзюбой не заняло много времени. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

"Мы подписали контракт по схеме "2+1". Надеюсь, что Артем проведет эти три сезона на таком же уровне, на каком провел этот и прошлый сезоны, и будет в числе лидеров среди бомбардиров нашего клуба", - сказал Медведев.

Также гендиректор "Зенита" объяснил, почему новый контракт с Дзюбой был подписан непосредственно перед истечением предыдущего соглашения. "Мы выбрали такую линию - концентрируемся на чемпионате и кубке, а уже потом подписываем или не подписываем контракты. Степень проработки контракта была высокой, поэтому много времени нам не потребовалось", - отметил он.

"Зарплата Дзюбы по новому контракту состоит из двух частей - базовой и бонусов. Мы не раскрываем цифр, но мы удовлетворены [заключенным соглашением], Артем тоже", - добавил собеседник агентства.

Вместе с тем Медведев не стал рассуждать о том, продолжит ли Дзюба работать в "Зените" после истечения нового контракта. "Сейчас так далеко заглядывать не надо, - подчеркнул гендиректор петербургского клуба. - Самое главное сейчас это первый матч нового сезона - Суперкубок России (7 августа сине-бело-голубые в Москве на "ВЭБ-Арене" сыграют с "Локомотивом" - прим. ТАСС). Надо войти в сезон, а говорить о том, что будет через три года, думаю, рано".