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Бокс

Чемпион мира по боксу Бивол проведет бой в конце года

Россиянин 12 октября прошлого года победил доминиканца Ленина Кастильо единогласным решением судей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет следующий бой в конце 2020 года. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

"Ведутся переговоры по следующему бою. В планах, что Бивол проведет бой ближе к концу года", - сказал Корнилов.

Бивол 12 октября прошлого года победил доминиканца Ленина Кастильо единогласным решением судей. В активе 29-летнего россиянина 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

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