Бывший игрок НБА Грег Монро перешел в "Химки"

"Монро - опытный игрок, который много лет провел в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), - сказал главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис. - Это один из немногих центровых в Евролиге, кто умеет играть спиной, нам было нужно именно такое разнообразие в игре. Грег очень хорош в игре на подборе, собирая в среднем по семь-восемь мячей за игру. Думаю, мы собрали очень сильную переднюю линию".

Прошедший сезон Монро провел в немецкой "Баварии", в Евролиге форвард провел 28 матчей, набирая в среднем 12,9 очка, совершая 6,8 подборов и делая 2,5 передачи за игру. На драфте НБА 2010 года Монро был выбран под общим седьмым номером. В НБА он играл за "Детройт", "Милуоки", "Финикс", "Бостон", "Торонто" и "Филадельфию". Всего в регулярных чемпионатах НБА он провел 632 матча, набирая в среднем по 13,2 очка и делая 8,3 подбора.