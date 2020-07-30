В Южнокорейской хоккейной ассоциации не уверены, что в будущем местный клуб вступит в КХЛ

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международный координатор Южнокорейской хоккейной ассоциации Гван Ын Чхве считает, что южнокорейский клуб в будущем не сможет вступить в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов в интервью порталу "Спортбокс" рассказал про конкретный интерес из Венгрии, Южной Кореи и Объединенных Арабских Эмиратов по поводу вступления в лигу, однако сейчас, по его словам, все находится на стадии разговоров.

"Южная Корея всегда интересовалась КХЛ, но я не уверен, что это случится в будущем. На самом деле, этот вопрос должен быть обсужден с нашим профессиональным клубом "Анян Халла", - сказал Гван Ын Чхве.

"Анян" выступает в Азиатской хоккейной лиге вместе с российским "Сахалином". В нынешнем году оба клуба были признаны победителями плей-офф, финал которого был отменен из-за пандемии коронавируса.